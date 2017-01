Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft Fahrradbauer Mifa erneut pleite

Halle (ots) - Der Fahrrad-Produzent Mifa ist erneut pleite. DasUnternehmen aus Sangerhausen stellte am Mittwoch einenInsolvenzantrag, teilte das Amtsgericht Halle der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung mit. Mifa-Chef Heinrich vonNathusius wollte sich auf Anfrage nicht äußern.Bereits kurz vor Weihnachten war bekannt geworden, dass sich dasUnternehmen erneut in finanziellen Schwierigkeiten befindet, DieUmsätze des Unternehmens waren deutlich hinter den Erwartungenzurückgeblieben. Auf Druck von Banken sollte ein Sanierungsgutachtenerstellt werden. Die Eigentümerfamilie Nathusius musste in denvergangenen Monaten bereits mehrere Millionen Euro zusätzlich in dasUnternehmen stecken. Der traditionsreiche Fahrrad-Hersteller gingbereits schon 2014 insolvent. Anfang 2015 erwarb die FamilieNathusius wesentliche Teile des Unternehmens und ließ für 17Millionen Euro ein neues Werk in Sangerhausen errichten. Das nahmerst Ende Dezember die Produktion auf.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell