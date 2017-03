Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft Chemie-Unternehmen Dow will 300 Millionen Euro in Mitteldeutschland investieren

Halle (ots) - Ostdeutschlands größtes Chemie-Unternehmen, DowOlefinverbund, will seine drei mitteldeutschen Standorte, Schkopau,Leuna (Sachsen-Anhalt) und Böhlen (Sachsen), ausbauen. "UnserePlanungen sehen vor, in den kommenden zwei Jahren bis zu 300Millionen Euro zu investieren", sagte Standortleiter ReinerRoghmann der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Freitagausgabe). Die deutsche Tochter des US-Chemieriesen Dow willallein in den Erhalt und die Modernisierung bestehender Anlagen rund200 Millionen Euro stecken. Nach Worten von Roghmann sind 100Millionen Euro für den Bau weiterer Chemieanlagen veranschlagt. Dowwill vor allem die vorhandenen Produktionsstätten ausbauen. "Imvergangenen Jahr arbeiteten wir in fast allen Bereichen an derKapazitätsgrenze", so der Unternehmenschef. Dow stellt an denStandorten unter anderem Klebstoff für die Autoindustrie, Kunststoffefür PET-Getränkeflaschen und Pulver für Fliesenkleber und Mörtel her.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell