Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft Bauernbund kritisiert Firmenkauf durch Energie-Unternehmer Gerhold

Halle (ots) - Der Bauernbund kritisiert den Kauf einesAgrarbetriebes durch eine Firma des Magdeburger Energie-UnternehmersKarl Gerhold. "Nicht finanzstarke Geschäftsleute, sondern Bauernsollten Betriebe und Ackerboden erwerben", sagte Bauernbund-PräsidentKurt-Henning Klamroth der in Halle erscheinenden MitteldeutschenZeitung (Freitagsausgabe).Karl Gerhold will über die Gesellschaft Getec Immobilien dieHälfte der Anteile an der Agro Bördegrün GmbH aus Niederndodeleben(Landkreis Börde) erwerben. Das wurde beim Bundeskartellamtangemeldet. Der Betrieb bewirtschaftet 3.800 Hektar und zählt damitzu den größten Agrar-Unternehmen Sachsen-Anhalts. Gerhold, der auchals Schatzmeister der Landes-CDU bekannt ist, hat nach der Wende denEnergiedienstleister Getec aufgebaut, der heute mehr als 870Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet.Nach Ansicht von Bauernbund-Chef Klamroth wird durch den Kauf vonBetriebsanteilen das sogenannte Grundstücksverkehrsgesetz umgangen.Es sei in Deutschland klar geregelt, dass Landwirte einVorkaufsrecht bei Ackerverkäufen haben.