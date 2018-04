Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Verkehr Halle wird zur ICE-Drehscheibe

Halle (ots) - Mit Inbetriebnahme der ICE-SchnelltrasseBerlin-München ist die Zahl der Fahrgäste, die in Halle aus- undeinsteigen, um mehr als die Hälfte gestiegen. Im vorigen Jahr zähltedie Deutsche Bahn durchschnittlich 3 200 Aus- und Einsteiger täglich,in diesem Jahr (bis zum 15. März) waren es 5 000 - ein Plus von 56Prozent. Das teilte die Bahn auf Anfrage der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe) mit. In der vergangenenWoche hatte die Bahn eine positive 100-Tage-Gesamtbilanz der Trassegezogen. Demnach gibt es mehr als doppelt so viele Fahrgäste auf derGesamtstrecke und gut ausgelastete Züge.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell