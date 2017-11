Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Unglück Bahn schweigt zu ICE-Unfall mit zwei Toten - Kritik von Hinterbliebenen

Halle (ots) - Ein Jahr nach dem Zugunfall von Bülzig (LandkreisWittenberg), bei dem zwei Techniker von einem ICE erfasst und getötetworden sind, schweigen Bahn und Behörden immer noch zu den Ursachen.Ein Anwalt der Hinterbliebenen erklärte, angeblich seien dieTechniker nicht über eine Umleitung des Zuges auf das Gleis, in demsie arbeiteten, informiert worden. Das berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstagausgabe). Aus derErmittlungsakte ergäben sich Hinweise, "die auf ein nichtunerhebliches organisatorisches Verschulden in den Abläufen" bei derBahn hindeuteten. Die Hinterbliebenen fühlen sich vom Konzern "imStich gelassen". Ihnen seien weder psychologische Betreuung nochandere Hilfen angeboten worden.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell