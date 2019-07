Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Umwelt Naturschützer warnen vor Waldsterben in Sachsen-Anhalt

Halle (ots) - Der Naturschutzbund (Nabu) warnt vor einemWaldstreben in Sachsen-Anhalt. "Sturm, Trockenheit undForstschädlinge haben Sachsen-Anhalt als waldarmes Land besondersgetroffen", sagte die Nabu-Landesgeschäftsführerin Annette Leipeltder in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstagausgabe).Im Harz seien vor allem reine Fichtenwälder betroffen, auch die Buchevertrage die Trockenheit schlecht. Es gebe aber auch größereKalamitäten im Raum Anhalt bei der Kiefer. "Das Land ist gefordert,die Waldbesitzer stärker und zügiger zu unterstützen", so Leipelt.Bisherige Mittel würden nicht ausreichen, um die Ausbreitung etwa desBorkenkäfers zu verhindern und den Waldumbau voranzutreiben. Damitteilt erstmals auch ein Umweltverband die Kritik der Waldbesitzer ander Förderpolitik des Agrarministeriums. Der Nabu ist mit 7 000Mitgliedern einer der größten Umweltverbände im Land.Agrar-Staatssekretär Ralf-Peter Weber verweist auf eine neueSoforthilfe: "Die Waldbesitzer können seit Montag Anträge für dassogenannte Waldschutzprogramm stellen." Die Mittel könntenbeispielsweise dazu verwandt werden, den Wald zu beräumen, Holz zulagern und abzutransportieren. Dafür stehen laut Weber Bundes- undLandesmittel von zunächst 2,5 Millionen Euro zur Verfügung.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell