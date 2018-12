Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Umwelt CDU bremst beim Naturschutz

Halle (ots) - Sachsen-Anhalt riskiert durch das Hinauszögern vonNaturschutz-Vorgaben hohe Strafforderungen durch die EU. Dasberichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Montagausgabe). Derzeit ist fraglich, ob das Land die EU-Richtlinie"Natura 2000" rechtzeitig bis zum Jahresende umsetzen kann. EineVerordnung, die konkrete Regeln für rund 300 Schutzgebiete im Landfestsetzen soll, liegt dem Kabinett zwar vor. Auf Druck der CDU istdie Beschlussfassung jedoch vertagt, berichtet die Zeitung. DieChristdemokraten rechnen mit einer Verschiebung bis in das nächsteJahr hinein.Das Vorgehen trifft auf heftige Kritik von LandesumweltministerinClaudia Dalbert (Grüne). "Es geht um den Schutz von elf Prozent derLandesfläche. Die Gebiete wurden bereits Anfang des Jahrtausends nachBrüssel gemeldet. Nach Aussage der EU hätte bis 2010 als nächsterSchritt die rechtliche Sicherung folgen müssen", betonte sie ineinem Interview mit dem Blatt. "Bis heute hat das Land jedoch nichtgeliefert. Das ist ein reines Verwaltungsverfahren. Diesen Weg hatdie Vorgängerregierung mitsamt ihrem Umweltminister Hermann OnkoAeikens (CDU) so beschlossen." Zuständig sei allein dasLandesverwaltungsamt, nicht das Landesumweltministerium und auchnicht das Parlament. "Deswegen ist es so absurd, dass die CDU diesesVerfahren jetzt torpediert", kritisierte Dalbert.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell