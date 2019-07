Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Tourismus: Tote Wälder im Harz schrecken Gäste

Halle (ots) - Halle - Die sich ausbreitenden Waldschäden im Harzbereiten der Tourismuswirtschaft Sorgen. Das berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwoch-Ausgabe). "VieleBesucher reagieren mit Unverständnis und Bestürzung auf das, was siesehen", sagt Carola Schmidt, Geschäftsführerin des HarzerTourismusverbandes. Vor allem das großflächige Baumsterben durch denBorkenkäfer im Nationalpark Harz "verstöre einige Gäste regelrecht".Das "Waldbild" sieht dort aktuell so aus: An vielen Hängen stehennur noch brauen Fichten. Einige Bäume sind bereits komplett kahl undwerden beim nächsten Sturm wahrscheinlich umknicken.Vor allem der beliebte Urlauberort Schierke sieht seinTourismusgeschäft bedroht. "Wir haben hier viele Stammgäste, dieunsere Region nicht mehr wiedererkennen", klagt OrtsbürgermeisterinChristiane Hopstock. Sie fürchtet, dass "einige künftig nicht mehrwiederkehren". "Ein Gast meinte, so sieht es wohl nach einemAtomunfall aus", berichtet Hotelier Jens Weidlich vomBrockenstübchen. Stürme, Dürre und Borkenkäfer haben in denvergangenen 18 Monaten vor allem die Fichtenwälder im Harz starkbeeinträchtigt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell