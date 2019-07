Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Straßenverkehr Zahl der Marderschäden wird weiter steigen

Halle (ots) - Halle. Autofahrer in Sachsen-Anhalt müssen in diesemJahr erneut mit teuren Schäden an Kabeln und Leitungen ihrerFahrzeuge rechnen. Das erfuhr die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Montagausgabe). Nach einer aktuellenStatistik der Allianz hat die Zahl der Marderattacken an Autoshierzulande stark zugenommen. Wurden im Jahr 2016 noch 1 041 Schädengemeldet, waren es 2018 bereits 1 206 - eine Zunahme von 16 Prozent.Damit liegt der Anstieg in Sachsen-Anhalt deutlich über demBundesschnitt. Deutschlandweit stieg die Zahl um zehn Prozent. DerGesamtverband Deutscher Versicherer (GDV) bestätigt diesen Trend.Nach der letzten Statistik aus dem Jahr 2017 wurden in Deutschlandinsgesamt 214 000 Fälle gemeldet, ein Anstieg um vier Prozent imVergleich zum Vorjahr. Marderbisse seien der vierthäufigste Schadenbei Kaskoversicherungen. 200 Millionen Euro wurden an Autofahrerausgezahlt. Die Reparaturen können mitunter teuer werden: So beliefsich im Vorjahr der höchste Schaden auf 20 000 Euro. Dabei war lautAllianz ein SUV betroffen. Steigende Kosten bestätigen auch dieÖffentlichen Versicherungen in Sachsen-Anhalt (ÖSA). Diedurchschnittliche Schadenshöhe bei Marderbissen sei von 243 Euro(2017) auf 293 Euro (2018) angewachsen. Damit sind dieReparaturkosten innerhalb eines Jahres um ein Fünftel gestiegen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell