Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Regionalbahnverkehr Bahnbetreiber Abellio muss sich Lokführer leihen

Halle (ots) - Um am Sonntag den Betrieb auf weiteren 16 Bahnlinienin Sachsen-Anhalt aufnehmen zu können, muss sich der ZugbetreiberAbellio Lokführer ausleihen. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe). 35 Arbeitskräfte kämenvorübergehend von einem Schwesterunternehmen in Stuttgart sowie unteranderem von Leiharbeitsfirmen, sagte ein Abellio-Sprecher. NachMZ-Informationen hat auch die Deutsche Bahn Mitarbeiter an Abellioausgeliehen. Das Unternehmen hat seit Monaten Personalprobleme. Fürdie zusätzlichen Strecken, das sogenannte Dieselnetz, sind 180Lokführer nötig.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell