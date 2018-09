Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Wegen Dürre - Schlechte Pilzsaison in Sachsen-Anhalt

Halle (ots) - Das trockene Wetter dieses Sommers hat auchAuswirkungen auf die Pilzbestände in Sachsen-Anhalt. "Die Wälder sindwie leergefegt", sagte Martin Groß, Vorsitzender des Landesverbandesder Pilzsachverständigen, der in Halle erscheinenden MitteldeutschenZeitung (Samstagsausgabe). Aufgrund des fehlenden Regens konntenChampignons und Pfifferlinge nicht gedeihen. Und auch in denkommenden Monaten ist keine wesentliche Besserung in Sicht. LautWetterexperten bleibt es auch im September und Oktober trocken.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell