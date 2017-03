Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Wegen Drohungen von Rechtsextremisten: Grünen-Politiker Striegel erwog, Mandat niederzulegen

Halle (ots) - Der Innenexperte der Grünen im Landtag vonSachsen-Anhalt, Sebastian Striegel, hat wegen Bedrohungen durchRechtsextremisten im vergangenen Jahr erwogen, sein Mandatniederzulegen. "Ich war an dem Punkt, an dem ich ernsthaft überlegthabe, alles hinzuschmeißen", sagte Striegel der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstagausgabe). Einhallescher Rechtsextremist hatte zuvor im Internet Striegels privateAdresse öffentlich gemacht.Striegel gehört nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) zu denam häufigsten bedrohten Landespolitikern. Insgesamt ist laut LKA dieZahl der Drohungen und Beleidigungen gegen Politiker und andereAmtsträger zwar um rund 15 Prozent zurückgegangen, allerdings gehtdie Behörde wegen vieler nicht entdeckter Äußerungen im Internet voneiner hohen Dunkelziffer aus. Die genauen Zahlen will dasInnenministerium am Mittwoch bekannt geben.Auf einem hohen Niveau bleibt der Zeitung zufolge Gewalt gegenWahlkreisbüros von Politikern. Das Landeskriminalamt registrierte imvergangenen Jahr 31 Fälle, ebenso viele wie im Vorjahr. Es wurdenScheiben eingeworfen oder Fassaden beschmiert. Die meisten Angriffe(zwölf) galten der AfD, die erst seit einem Jahr im Landtag sitzt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell