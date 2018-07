Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Waldbesitzer fürchten Inferno

Halle (ots) - Angesichts der beiden Großfeuer in Brandenburgäußert sich Franz Prinz zu Salm-Salm, Vorsitzender desWaldbesitzerverbandes Sachsen-Anhalt, besorgt über die Lage imbenachbarten Sachsen-Anhalt. "Feuer wie in Brandenburg können derzeitauch in Sachsen-Anhalt schnell ausbrechen", sagte zu Salm-Salm der inHalle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Samstagausgabe). DieStruktur der Waldgebiete, die in der Nähe von Potsdam und beiJüterbog in Flammen aufgegangen sind, finde man auch inSachsen-Anhalt. "Auch hier gibt es ausgedehnte Kiefernwälder, diemittlerweile knochentrocken sind und bei denen ein Funke reichenwürde", sagte er dem Blatt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell