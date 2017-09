Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Verletzte nach Chemie-Großbrand in Bitterfeld-Wolfen. Was lagerte in Halle?

Halle (ots) - Der Großbrand im Bitterfeld-Wolfener Chemiepark hatoffenbar größere Auswirkungen als bislang bekannt. Wie die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe) berichtet, sindbei dem Feuer auf dem Betriebsgelände einer Entsorgungsfirma AnfangAugust zehn Feuerwehrleute leicht verletzt worden. Sie klagen überHautreizungen und Ausschläge. Ursache hierfür soll unter anderemLöschwasser sein, das mit bislang nicht bekannten Stoffen in derabgebrannten Lagerhalle in Kontakt kam.Mittlerweile liegen bei den Behörden Stofflisten von denMaterialien vor, die gelagert wurden. Auf Anfrage der Zeitung wolltedas zuständige Landesverwaltungsamt allerdings dazu keine konkreteAuskunft geben. Die Behörde räumte aber ein, dass während des Brandes"gefährliche und nicht gefährliche Abfälle" am Standort lagerten.Das Feuer hatte eine 4 000 Quadratmeter große Halle zerstört.Mehr als 300 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Bisher war im Nachganglediglich von einem verletzten THW-Mann die Rede. Der Helfer erlittAtemnot und Augenbeschwerden bei Aufräumarbeiten an einem Fass.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell