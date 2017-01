Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Verfassungsschutz: Beobachtung der rechtsextremen Szene wird schwieriger

Halle (ots) - Der Wandel in der rechtsextremen Szene stellt denVerfassungsschutz in Sachsen-Anhalt zunehmend vor Herausforderungen.Die Szene werde vielfältiger und kleinteiliger, es gebe neueErscheinungsformen wie etwa die Identitäre Bewegung, sagte der Chefdes Landesverfassungsschutzes, Jochen Hollmann der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). "Für unswird es dadurch schwieriger, die Lage zu beobachten und zuanalysieren", so Hollmann. Seine Behörde geht von rund 1400Rechtsextremisten im Land aus. Hauptproblem sei nach wie vor diesubkulturell geprägte rechtsextremistische Szene, die regelmäßig mitStraf- und Gewalttaten in Erscheinung trete.Die Zahl rechtsextremer Straftaten ist nach Angaben desInnenministeriums stark gestiegen, um 490 auf 1 749 im Jahr 2015.Darunter fallen auch rechte Gewalttaten, ihre Zahl hat sich auf 109im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Zahlen für das vergangene Jahrliegen noch nicht vor.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell