Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Väter bleiben öfter bei kranken Kindern - Ministerin Keding begrüßt das Engagement der Männer

In Sachsen-Anhalt kümmern sich verstärktberufstätige Väter um ihre erkrankten Kinder und bleiben für sie zuHause. Das geht aus einer neuen Statistik der KrankenkasseDAK-Gesundheit Sachsen-Anhalt hervor. "Die zunehmende Anzahl vonVätern, die in Sachsen-Anhalt Kinderkrankengeld in Anspruch nehmen,begrüße ich sehr", sagte Sachsen-Anhalts GleichstellungsministerinAnne-Marie Keding (CDU) der in Halle erscheinenden MitteldeutschenZeitung (Donnerstagausgabe).Nach den Zahlen der Krankenkasse stieg der Anteil der Männer, diefür die Betreuung des kranken Nachwuchses der Arbeit fernbleiben, inSachsen-Anhalt binnen sechs Jahren von 15 auf fast 26 Prozent imvergangenen Jahr an. Diesen Trend beobachtet die Kasse seit siebenJahren. "Gleichberechtigung funktioniert nur, wenn die Männermitmachen - nicht nur im Job, sondern auch bei der Kinderbetreuung",kommentierte DAK-Sprecher Stefan Poetig die Zahlen.2016 waren bei der Kasse in Sachsen-Anhalt 842 von mehr als 3 200"blauen Scheinen" durch Männer eingereicht worden. Das entsprichteinem Anteil von exakt 25,9 Prozent, im Vorjahr waren es 22 Prozent.Es handelt sich dabei um Anträge auf Kinderpflegegeld, also eineLohnersatzleistung. Dabei übernimmt die Kasse ganz oder größtenteilsdie Lohnzahlung für den betroffenen Elternteil."Die Väter zeigen damit deutlich, dass auch sie Familie, Pflegeund Beruf zunehmend vereinbaren möchten und es auch für sieselbstverständlich ist, mit dem kranken Kind zu Hause zu bleiben",sagte Ministerin Keding der Zeitung. Dass die Väter bei derAufteilung der familiären Aufgaben mehr Verantwortung übernehmen,wird auch vom Landesfrauenrat begrüßt. "Ich finde das klasse, auchwenn es immer noch ein deutlicher Unterschied zwischen Müttern undVätern ist", sagte die Ratsvorsitzende Eva von Angern der Zeitung.Der positive Trend ist vor allem ein ostdeutsches Phänomen. Zwarbildet Sachsen-Anhalt unter den ostdeutschen Bundesländern schon dasSchlusslicht - vorneweg sind Sachsen und Thüringen mit Anteilen vonmehr als 28 Prozent. Allerdings sind die Quoten der Väter, die dasKrankenbett des Kindes dem Büro vorziehen in den westdeutschenLändern noch deutlich schlechter. Laut DAK ist der Anteil im Saarlandmit 16 Prozent am schlechtesten. "Ein Grund wird die hoheErwerbstätigenquote ostdeutscher Frauen sein", meint DAK-SprecherPoetig. Nach Daten der Arbeitsagentur waren 2015 in Ostdeutschlandfast 58 Prozent der Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt,während es im Westen 52 Prozent waren.