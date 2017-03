Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Untreue bei Kita-Träger? Linken-Politiker unter Verdacht

Halle (ots) - Wegen des Verdachts der Untreue sind dieLinken-Politiker Swen Knöchel, Fraktionschef im Landtag, und HendrikRohde, Stadtrat in Bitterfeld-Wolfen, angezeigt worden. Unter ihrerFührung soll Vereinsgeld des Bitterfeld-Wolfener Kita-Träger"Kinderland e.V." für private Zwecke verwendet und jahrelang keineSteuererklärung gemacht worden sein. Das berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstagausgabe).Oberstaatsanwältin Heike Geyer bestätigte der Zeitung den Eingang derAnzeige und Ermittlungen gegen Rohde. Ob auch gegen Knöchelermittelt werden soll, ist offen. Im Vereinsregister werden Knöchelund Rohde als 1. und 2. Vorsitzender geführt. Knöchel war zudemjahrelang als Schatzmeister für die Buchhaltung zuständig.Laut Anzeige soll der frühere Steuerprüfer Knöchel über Jahrehinweg Aufgaben der Buchhaltung verschleppt haben und seit 2009keine Steuererklärung für den Verein abgegeben haben - deswegen hatder Verein nun seine Gemeinnützigkeit verloren und droht alsKita-Träger auszufallen. Das geht aus einem Schreiben des Finanzamteshervor, das der Zeitung vorliegt.Die Vorwürfe gegen den Stadtrat Hendrik Rohde sind gravierender,er soll sich privat in der Vereinskasse bedient haben. Unter anderemsoll er ein Buffet der Linken-Stadtratsfraktion mit Vereinsgeldbezahlt haben. Auch soll er Vereinsgeld für private Ausgaben wieKfz-Versicherung, Telefonrechnung und Bußgelder entnommen haben.Weder Knöchel noch Rohde wollten sich zu den Vorwürfen äußern.Linken-Fraktionschef Swen Knöchel behauptete, er kenne die Anzeigenicht, sei aber "verwundert", dass er davon aus der Presse erfahre.Für Rohde haben die Vorwürfe schon Folgen. Er arbeitet alsWahlkreismitarbeiter der Linken-Landtagsabgeordneten Eva von Angern.Sie hat ihn mittlerweile beurlaubt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell