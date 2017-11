Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Tullner will 300 neue pädagogische Mitarbeiter

Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU)will bis 2020 rund 300 neue Stellen für pädagogische Mitarbeiter anSchulen schaffen. Das geht aus einem Konzept des Ministeriums hervor,das Tullner am Dienstag im Kabinett vorstellen wird. Laut Plan würdedie Gesamtzahl der pädagogischen Mitarbeiter in Sachsen-Anhalt vonderzeit rund 1 500 auf 1 800 anwachsen. "Der Schwerpunkt wird dabeiauf den Förderschulen und den Grundschulen liegen", sagte Tullner amMontag der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Dienstagausgabe). "Zentrales Ziel" sei es, eine Mindestabsicherungfür jede Grundschule zu schaffen. Dies ist aktuell nur anFörderschulen gegeben. Die Anzahl der pädagogischen Mitarbeiter sollnach Schulgröße gestaffelt werden. Laut Plan wären pro Grundschuleein bis drei Mitarbeiter tätig: Die Höchstzahl ist für Einrichtungenab 400 Schüler vorgesehen. Rund 140 der derzeit 450 Grundschulen imLand hätten dagegen nur eine Stelle zur Verfügung.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell