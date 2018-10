Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Streit in der Koalition: Millionen-Subvention für Tierhalter steht vor dem Aus

Halle (ots) - Ein seit Jahrzehnten üblicher Zuschuss fürTierhalter spaltet Sachsen-Anhalts Regierungskoalition. Das berichtetdie in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagsausgabe).1,3 Millionen Euro zahlt das Land jährlich an Landwirte für dieEntsorgung verendeter Tiere. Die Rechtsgrundlage dafür läuft zumJahresende aus. CDU und SPD wollen sie verlängern - die Grünenstellen sich jedoch quer. Sie sehen die Zahlungen als staatlicheUnterstützung der Billigproduktion von Fleisch und Milch.Noch bis zum Jahresende trägt das Land ein Viertel derEntsorgungskosten für verendetes Vieh, ein weiteres Viertelfinanziert die Tierseuchenkasse aus Beiträgen ihrer Mitglieder. Rund2.600 Tierhalter profitierten 2017 von der Landeszahlung, darunterauch Hobbyzüchter. Eine Verlängerung können die dreiRegierungsparteien nur gemeinsam beschließen. Die Grünen lehnen dasab. "Die sachgemäße Entsorgung von Kadavern gehört zu denProduktionskosten. Es gibt überhaupt keinen Grund, das mit Steuergeldbillig zu machen", sagte die grüne Landwirtschaftsexpertin DorotheaFrederking der Zeitung.Die CDU hingegen sieht in der Zahlung einen Beitrag zurSeuchenprävention. Bei steigenden Entsorgungskosten für Landwirtebestehe die Gefahr, "dass die unsachgemäße Entsorgung zunimmt", sagteder CDU-Agrarpolitiker Guido Heuer.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell