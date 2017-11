Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Stau bei Abschiebungen - Land verfehlt selbstgesteckte Zielvorgabe

Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Innenminister und designierterCDU-Landeschef Holger Stahlknecht ringt mit den selbstgestecktenZielen in der Flüchtlingspolitik. Es geht um den Umgang mitabgelehnten Flüchtlingen: Obwohl Stahlknecht mehrfach angekündigthatte, freiwillige Ausreisen und Abschiebungen forcieren zu wollen,stagnieren die Zahlen. Stattdessen leben nun knapp 8.000Ausreisepflichtige im Land - im Sommer waren es rund 7.200 Menschen.Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Freitagausgabe) mit Verweis auf Zahlen des Innenministeriums. DenAnstieg begründet das Innenministerium damit, dass das Bundesamt fürMigration und Flüchtlinge zuletzt bergeweise Anträge abarbeitete -und dabei auch die Zahl der Ablehnungen zunahm. Weil vieleAusreisepflichtige laut Stahlknecht aus unkooperativenHerkunftsstaaten stammen, "bleibt der Bund in der Pflicht, dieBundesländer verstärkt zu unterstützen", sagte der Minister demBlatt. Die Zahl der Abschiebungen war 2017 spürbar gesunken: BisSeptember lag sie bei 258, im Vorjahreszeitraum hingegen noch bei469. "Wir setzen auch weiterhin auf freiwillige Ausreisen und bietendazu verstärkt Beratungen und Unterstützung an", so Stahlknecht. Dochauch die Anzahl der freiwilligen Ausreisen wurde im Vergleichkleiner: 1.469 waren es von Januar bis September 2016, nur noch 623im laufenden Jahr. Am häufigsten scheitern Abschiebungen an fehlendenPässen. Auch das ergibt sich aus dem Antworten des Ministeriums.Hinzu kommt die fehlende Kooperation der Herkunftsstaaten. Allein inSachsen-Anhalt betrifft das mehr als 1.000 Inder.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell