Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Städte klagen vor Bundesverfassungsgericht

Halle (ots) - Gleich acht sachsen-anhaltische Städte legen vor demhöchsten deutschen Gericht Verfassungsbeschwerde gegen dieLandesregierung ein. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wirdnach einem Bericht der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Dienstagausgabe) am 12. April die Beschwerde der StädteSangerhausen, Zerbst, Wittenberg, Leuna, Gommern, Arendsee undMöckern sowie der Verbandsgemeinde Elbe-Heide gegen dasKinderförderungsgesetz Sachsen-Anhalt. "Mit der Beschwerde wollen dieKommunen überprüfen lassen, ob die vom Land erlassenen Regelungen desKifög überhaupt verfassungsmäßig sind", sagt die SangerhäuserStadtsprecherin Marina Becker der Zeitung. Speziell wende sich dieBeschwerde der Städte gegen Gesetzesänderungen, die im Januar 2013in Kraft getreten sind. Damals sei den Gemeinden ihre Hoheit für"entscheidende Aufgaben im Kifög" entzogen und auf den Landkreis alsörtlichen Träger der Jugendhilfe übertragen worden. Seither bestimmendie jeweiligen Landkreise über die Verteilung der Kita-Plätze undnicht mehr wie früher die jeweiligen Kommunen. "Für die betroffenenStädte und Gemeinden bedeutet dies einen Mehraufwand und am Ende auchMehrkosten", sagte Sangerhausens Vizebürgermeister Jens Schuster derZeitung.