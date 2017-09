Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Staatsanwältin: Polizei ermittelt nicht

Halle (ots) - Die neue Leitende Oberstaatsanwältin in Halle, HeikeGeyer, beklagt Qualitätsmängel bei der Polizei-Arbeit. "Die Polizeiist überlastet und hat oft keine Zeit mehr für echte Ermittlungen",sagte die 47-Jährige der in Halle erscheinenden MitteldeutschenZeitung (Sonnabendausgabe). Das liege am Personalmangel bei derPolizei, so die Oberstaatsanwältin. In der Folge würden bei kleinerenDelikten nur noch Anzeigen aufgenommen, die Akten würden dannunbearbeitet an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. "Anfangenkönnen wir damit aber wenig und müssen die Akten nochmalzurückschicken, weil Ermittlungen fehlen", sagte Geyer dem Blatt. Dassei für beide Seiten unbefriedigend und so auch nicht gedacht. Ineinigen Fällen würden durch diese Praxis auch Ermittlungen erschwert,weil wichtige Dinge, etwa die Tatortarbeit, nicht mehr nachzuholenseien. Geyer war seit 2008 stellvertretende Behördenleiterin. Anfangder Woche wurde sie befördert.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell