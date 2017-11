Halle (ots) - Der Mitteldeutsche Rundfunk ist wegen einergeplanten Partyveranstaltung am kommenden Wochenende in die Kritikgeraten. Das antifaschistische Bündnis "No Halgida" aus Halle wirftdem Radiosender vor, im Rahmen seiner VeranstaltungsreiheMDR-Sputnik-Heimattour mit einem rechtsextremen Reichsbürgerzusammenzuarbeiten. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Mittwochausgabe). Am Samstag soll dieVeranstaltungen in der "Alten Schachthalle" in Helbra(Mansfeld-Südharz) Haltmachen. Die Halle gehöre einem Mann, "der vorallem als rechtsextremer Reichsbürger und AfD-Unterstützer wirkt",teilte das Bündnis mit. Tatsächlich fanden dort in der Vergangenheitverschiedene AfD-Veranstaltungen statt. Im August sprach beim Auftaktzum Bundestagswahlkampf dort Björn Höcke. Der Rechtsausleger hatteim Januar das Holocaust-Denkmal in Berlin als "Denkmal der Schande"bezeichnet. Der MDR erklärte auf Anfrage der Zeitung, sich "vonjedwedem extremistischen Gedankengut" zu distanzieren. Man haltedeshalb trotz Kritik an der Veranstaltung fest.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell