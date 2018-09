Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Sicherheitsrisiko: HFC-Spiel gegen Hansa Rostock wird abgesagt

Halle (ots) - Das Drittliga-Heimspiel des Halleschen FC gegenHansa Rostock am Samstag steht aufgrund des Sicherheitsrisikos vorder Absage. Hansa Rostock bestätigte der MZ, dass eine Verlegung imRaum stehe. Die Abstimmung mit dem DFB laufe aktuell, sagteSprecherin Marit Scholz. Der Hallesche FC äußerte sich zunächst nichtzu einer möglichen Absage. Die Partie gilt als Risikospiel für dieSicherheitsbehörden.Offenbar sieht sich die Landespolizei nicht in der Lage, das Spielangesichts weiterer Einsätze am Wochenende abzusichern. Einer derGründe ist eine angekündigte Versammlung samt Rechtsrockkonzert inKöthen (Anhalt-Bitterfeld), zu der zahlreiche rechtsextremeTeilnehmer erwartet werden. Die Szene mobilisiert über die Grenzender BRD hinaus. Mit "Kategorie C" ist eine rechtsextremeHooligan-Band angekündigt, zudem könnte eine polnische Bandauftreten, die ebenfalls Bekanntheit in der Neonaziszene hat.Die Versammlung in Köthen versetzt die Landespolizei inAlarmbereitschaft, zumal die Hochschule Anhalt mit der SPD paralleleinen Aktionstag angekündigt hat. Die Stadt ist aufgewühlt, seitdemein herzkranker 22-Jähriger nach einer Auseinandersetzung mitmehreren Afghanen gestorben ist. Zwei Afghanen sitzen inUntersuchungshaft. Am Samstag sind in Sachsen-Anhalt zudem weitereDemonstrationen angekündigt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell