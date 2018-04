Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Schärferes Gesetz wirkt: Mehr Hunde in Sachsen-Anhalt - aber weniger Angriffe

Halle (ots) - Eine Gesetzesverschärfung zeigt in Sachsen-AnhaltWirkung: Obwohl es immer mehr Hunde gibt, sinkt die Zahl derBeißvorfälle - und das deutlich. Das berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe) mit Verweis aufZahlen des Landesverwaltungsamtes. Demnach verdoppelte sich seit2013 die Zahl der registrierten Tiere von 54 800 auf 109 500.Zugleich beißen Hunde seltener zu: Statt 94 Fällen im Jahr 2013registrierte die Behörde 2017 nur noch 47 Bisse. Gezählt wurdenAngriffe auf Menschen. Nur drei Angriffe entfielen zuletzt aufsogenannte Kampfhunde - obwohl ihre Anzahl im Land seit Jahrensteigt.Als Kampfhunde sind in Sachsen-Anhalt vier Rassen klassifiziert:Bullterrier, Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier undStaffordshire Bullterrier. Hinzu kommen alle zugehörigen Kreuzungen.Seit der Gesetzesverschärfung von 2008 gelten alle Tiere diesersogenannten Rasseliste als potenziell gefährlich: Halter müssendeshalb zwingend eine Theorie- und Praxisprüfung zur Hundehaltungablegen, für die Tiere ist ein Wesenstest Pflicht. So wird ihreSozialverträglichkeit geprüft und die Tiere dürfen nur bei einempositiven Befund gehalten werden.Trotz verschärfter Bedingungen wurden in Sachsen-Anhalt mehrKampfhunde angemeldet: Ihre Anzahl stieg von rund 1 200 im Jahr 2013auf fast 1 900. Dabei verbietet das Gesetz auch Handel, Zucht undVermehrung der Terrier. Doch jedes Bundesland hat eigeneHundegesetze, ein Kauf außerhalb ist leicht möglich.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell