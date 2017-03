Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Sachsen-Anhalt macht nicht mit bei europaweitem Blitzermarathon

Halle (ots) - Das Land Sachsen-Anhalt beteiligt sich nicht amnächsten Blitzmarathon, bei dem europaweit am 19. April verstärktnach Temposündern gefahndet wird. Es gäbe besondere Einsatz- undPersonalbelastungen, die die Teilnahme in diesem Jahr nichtrechtfertigen, sagte der Sprecher des Innenministeriums, ChristianFischer, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Samstagausgabe). Konkretes Beispiel dafür sei die Sicherheitsplanungrund um das Reformationsjubiläum in Wittenberg.2016 hatte es ebenfalls im April einen Blitzmarathon gegeben. DiePolizei hatte damals bundesweit rund 72.000 Raser erwischt. InSachsen-Anhalt überwachten 441 Polizeibeamte an mehr als 210Kontrollpunkten die Geschwindigkeit von Autofahrern. Insgesamt wurdebei 54.133 Fahrzeuge die Geschwindigkeit gemessen, 2.094 Verstößewurden registriert.Den kompletten Beitrag finden Sie auf mz.de unter: http://www.mz-web.de/sachsen-anhalt/strassenverkehr-land-macht-beim-blitzmarathon-2017-nicht-mit-26133572Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell