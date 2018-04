Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Sachsen-Anhalt entwaffnet Reichsbürger

Halle (ots) - In Sachsen-Anhalt haben bisher vier Angehörige derReichsbürger-Szene ihre Waffen abgeben müssen. Das geht ausInformationen des Innenministeriums an den Innenausschuss desLandtages hervor, wie die in Halle erscheinende MitteldeutscheZeitung (Donnerstagausgabe) berichtet. Demnach sind 25 der rund 450Reichsbürger im Land im Besitz einer so genannten waffenrechtlichenErlaubnis. 17 von ihnen haben Waffenbesitzkarten, wie sie Jäger undSportschützen für genehmigungspflichtige scharfe Waffen benötigen.Zudem registrierten die Behörden acht "Kleine Waffenscheine", dieetwa zum Tragen von Schreckschuss- oder Reizstoffwaffen berechtigen.Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik und deren Repräsentantennicht an und lehnen die bestehende Rechtsordnung ab. Für viele in derSzene besteht stattdessen das Deutsche Reich weiter fort.Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) hatte die Entwaffnung derSzene vor einem Jahr per Erlass neu geregelt. Die Reichsbürger werdenseit Ende 2016 vom Verfassungsschutz beobachtet.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell