Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Sachsen-Anhalt: Flüchtlinge ohne Job

Die Integration von Flüchtlingen in den ArbeitsmarktSachsen-Anhalts dauert laut Arbeitsagentur deutlich länger alserwartet. "Bisher hat etwa erst jeder zehnte Migrant ausAsylherkunftsländern einen festen Arbeitsplatz", sagte der Chef derLandesarbeitsagentur, Kay Senius, der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung (Samstagausgabe). Im August 2017 waren danach13 585 arbeitssuchende Geflüchtete gemeldet, dem gegenüber standen 1538 Flüchtlinge (letzter Stand April) mit einemsozialversicherungspflichtigen Job. Das geht aus einem erstmals vonder Landesarbeitsagentur erstellten Bericht zur Flüchtlingsmigrationhervor, der der Zeitung vorliegt. Senius ist dennoch zuversichtlich,dass viele Syrer oder Afghanen in der nächsten Zeit einen Job finden.Denn viele, die arbeiten wollen, dürfen noch nicht. "Mehr als dieHälfte der Geflüchteten befindet sich noch in Sprachkursen oderSchulungsmaßnahmen. Sie können derzeit nicht vermittelt werden",sagte Senius dem Blatt. Vor allem die Weiterbildungen nehmen vielZeit in Anspruch.