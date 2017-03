Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik SPD-Minister kritisiert SPD-Sparpolitik

Halle (ots) - Erstmals kritisiert ein SPD-Regierungsmitglied inSachsen-Anhalt den Sparkurs des früheren Finanzministers JensBullerjahn (SPD). "Diese Entwicklung bei den Lehrerstellen war früherzu erkennen; es hat auch nicht an mahnenden Stimmen gefehlt. Diejetzige Situation ist eine Folge der rigiden Sparpolitik dervergangenen Jahre", sagte Wissenschaftsminister Armin Willingmann(SPD) der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Mittwochausgabe). Er bezieht sich damit auf den enormenUnterrichtsausfall an Schulen durch Personalmangel und rückt damitvon Bullerjahn ab, der zwischen 2006 und 2016 als Finanzminister einerigide Sparpolitik durchgesetzt hat.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell