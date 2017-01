Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Rechte Terrorgruppe: Razzia auch im Saalekreis

Halle (ots) - Bei den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft zu einerrechtsextremen Terrorgruppe führt eine Spur in den Saalekreis. NachInformationen der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Freitagausgabe) soll es auch bei einem Mann in QuerfurtDurchsuchungen gegeben haben. Er soll der Reichsbürger-Szenenahestehen. Gegen die beiden bei einer bundesweiten Razzia amMittwoch festgenommenen Verdächtigen wurde unterdessen Haftbefehlerlassen. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaftermittelt gegen insgesamt sechs Beschuldigte wegen der Bildung einerrechtsextremistischen Vereinigung. Einem siebten Verdächtigen wirdvorgeworfen, ihnen geholfen zu haben.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell