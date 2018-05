Halle (ots) - Christian Hirte (CDU), der neue Ostbeauftragte derBundesregierung, hat Ostdeutschland zu mehr Selbstbewusstseingeraten. "Die neuen Länder müssen an ihrem Image undSelbstbewusstsein arbeiten. Hier ist bei weitem nicht alles schlecht,man muss nur aus dem Fenster schauen", sagte Hirte im Gespräch mitder in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstagausgabe)."Bayern geht mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein voran", sagteHirte im Interview weiter. "Das wünsche ich mir auch für dieOstländer." Zwar gebe es weiter wirtschaftliche Unterschiede zuWestdeutschland, die aber vor allem mit den fehlendenKonzernzentralen im Osten zusammenhängen würden. In der Anzahlkleiner und mittelständischer Unternehmen sei Ostdeutschland dafürjedoch führend. Diese Stärken müssten künftig gezielt unterstütztwerden. "Wir können es schaffen, im Mittelstand Westniveau zuerreichen."Pressekontakt:Kai GauselmannChef vom DienstMitteldeutsche ZeitungTelefon: 0345 / 565 4266Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell