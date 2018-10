Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Minister Willingmann kritisiert Trödelei beim Zuwanderungsgesetz

Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister ArminWillingmann (SPD) drängt die Bundesregierung, das geplanteFachkräftezuwanderungsgesetz "so schnell wie möglich" vorzulegen."Dass die Koalition in Berlin bis Mitte des nächsten Jahres an demGesetz rumbasteln will, ist nicht gut", sagte Willingmann der inHalle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstagsausgabe). Dieschrumpfende Bevölkerung in Sachsen-Anhalt könne in vielen Bereichennicht genügend Arbeitskräfte aufbringen. Das lasse die Wirtschaftstagnieren.Arbeitskräfte aus dem Ausland abzulehnen könne sich das Land nichtleisten, sagte Willingmann: "Jeder muss überlegen, ob er selbstbeispielsweise auf Pflege verzichten will." Er hofft auf Menschenetwa aus der Ukraine, Indonesien oder Vietnam. Für das bisherigeStocken macht der Sozialdemokrat vor allem Innenminister HorstSeehofer (CSU) verantwortlich. "Ich hoffe, dass die CSU nach derBayern-Wahl wieder zur Sacharbeit übergeht und den Weg für einkonsequentes Zuwanderungsgesetz frei macht."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell