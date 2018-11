Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik - Lehrermangel: Seit Schuljahresbeginn kein Chemie- und kein Biologieunterricht

Halle (ots) - In Sachsen-Anhalt spitzt sich der Unterrichtsausfallwegen Lehrermangels zu. Vor allem Schulen auf dem Land leidenbesonders stark unter dem Lehrermangel. Das berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstagausgabe) mit Verweisauf einen Brief von Eltern und Schülern der Sekundarschule Bodfeld inElbingerode im Harz an Landtagsabgeordnete. Laut Zeitung fallen dortbereits seit Schuljahresbeginn für die Klassen 7 und 8 der Unterrichtin den Fächern Chemie und Biologie aus, Physik wurde auf eine einzigeWochenstunde gekürzt, der Unterricht in Religion und Ethik isthalbiert. Woche für Woche fehlten demnach rund 70 Unterrichtsstunden.Grund der Ausfälle: Mehrere Lehrer gingen planmäßig und langeabsehbar in den Ruhestand, das Landesschulamt konnte dennoch keinenErsatz finden - nicht zum Schuljahresbeginn und auch nicht jetzt.Massenhaft fehlen Lehrer laut Zeitung nicht nur im Harz, sondern auchin der Altmark und im gesamten Osten des Landes. Es trifft aber aucheinzelne Stadtteile in den drei Großstädten Halle, Magdeburg undDessau-Roßlau. Obwohl die Zahl der Lehrer auf dem Papier steigt, istdie rechnerische Unterrichtsversorgung zuletzt auf 99,4 Prozentabgesackt. Um den vorgeschriebenen Unterricht vollständig zuerteilen, wären 103 Prozent nötig. Das Bildungsministerium würde gernmehr Lehrer einstellen, der Markt ist jedoch leer gefegt. Das Landhat seine Schulen längst für Seiteneinsteiger ohneLehramts-Ausbildung geöffnet. Ihr Anteil steigt schnell: Waren es beider Ausschreibungsrunde im April noch 23 Prozent, liegt er jetztschon bei 37 Prozent. Unter den Bewerbern stellen dieSeiteneinsteiger bereits die Mehrheit. So suchte das Land zuletztmehr als 100 Lehrer für Sekundar- und Gemeinschaftsschulen. NachInformationen der Zeitung konnten lediglich neun Bewerber das früherzwingend notwendige Staatsexamen im Lehramt vorweisen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell