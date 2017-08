Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Nach Lehrer-Kritik: Haseloff warnt SPD

Halle (ots) - Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ruft seineKoalitionspartner von SPD und Grünen zur Geschlossenheit auf. "Wirsollten uns nicht gegenseitig vermeintliche Defizite unter die Nasereiben", sagte er im Gespräch mit der Mitteldeutschen Zeitung(Sonnabendausgabe). In Richtung Sozialdemokraten sagte Haseloff, dasssonst jemand in der CDU-Fraktion die Investitionsquote derWirtschaft, die Integration von Migranten oder Verringerung derArbeitslosigkeit hinterfragen könnte - allesamt Probleme vonSPD-geführten Ministerien. Hintergrund ist die anhaltende Kritik derSPD an Bildungsminister Marco Tullner (CDU) wegen des Lehrermangels.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell