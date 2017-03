Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Land verfehlt Müll-Ziel: Mehr statt weniger Abfall

Halle (ots) - Das Land Sachsen-Anhalt hat das selbst gestecktesZiel, die Menge der Haushaltsabfälle spürbar zu verringern, verfehlt.Das besagen Daten des Statistischen Landesamtes in Halle. Entgegender Prognosen wächst der Müllberg weiter. Das berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstagausgabe). Messbar istdas am Anteil, den hierzulande jeder Mensch im Schnitt dazu beiträgt.Dieser Wert legt kräftig zu. Die errechnete Pro-Kopf-Quote liegt nunbei 462 Kilogramm pro Jahr. Im Vergleich zu 2012, für das 444Kilogramm ausgewiesen sind, bedeutet das eine Zunahme um 18 Kilogrammje Einwohner und Jahr. Sachsen-Anhalt entfernt sich immer weiter vomBundesdurchschnitt, der bei 454 Kilogramm liegt. Noch deutlicher istder Unterschied zu den Nachbarländern. Dort schrumpft der Müllberg.Die Sachsen haben nach jüngsten Zahlen zuletzt pro Kopf 324,5Kilogramm im Jahr entsorgt. Einen ähnlichen Trend meldet Thüringen,wo 407 Kilogramm je Einwohner erfasst worden sind.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell