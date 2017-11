Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Land geht gegen verwahrloste Wohnungen vor

Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Bauminister Thomas Webel (CDU) willgegen katastrophale Zustände in Mietwohnungen vorgehen. Im Blick hater Unterkünfte, die von den Besitzern überbelegt werden oder soverwahrlosen, dass sie Menschen nicht mehr zuzumuten sind. Anlass fürdas Gesetz sind Missstände im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt:Dort klagen Anwohner über übervolle Häuser, Müll und Lärm durchZuwanderer aus Rumänien. Der der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe) vorliegende Entwurf für dasWohnungsaufsichtsgesetz gibt den Kommunen Instrumente in die Hand, umeinzuschreiten. Eine Überbelegung soll verhindert werden, indemMindest-Wohnflächen definiert werden. Für jeden Bewohner müssenmindestens neun Quadratmeter zur Verfügung stehen, für Kinder untersechs Jahren sechs Quadratmeter. Die Kommunen dürfen kontrollieren,Bußgelder verhängen und Wohnungen für unbewohnbar erklären.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell