Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Kritik an Hochschulen - Minister fordert mehr Kooperation bei Doktortiteln

Halle (ots) - Landes-Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD)hat die Hochschulen in Sachsen-Anhalt zu mehr Zusammenarbeit bei derFörderung des wissenschaftlichen Nachwuchses aufgefordert. Die beidenUniversitäten in Halle und Magdeburg sowie die fünf Hochschulen fürangewandte Wissenschaften müssten "enger kooperieren und bestehendewechselseitige Vorbehalte endlich überwinden", sagte er der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe). Dasbetreffe vor allem die Ausweitung des Promotionsrechts, einevollständige Übertragung dieses Rechts auf die Hochschulen lehnt derMinister aber ab. Willingmanns Äußerungen stehen im Zusammenhangmit der derzeit laufenden Debatte um das geplante neueHochschulgesetz. Dabei geht es auch um die von den Hochschulen seitJahren erhobene Forderung, unter bestimmten Voraussetzungeneigenständig den Doktortitel verleihen zu dürfen. DiesesPromotionsrecht ist bislang den Universitäten vorbehalten.Wissenschaftliche Mitarbeiter der Hochschulen Anhalt, Merseburg,Harz, Magdeburg-Stendal sowie der Kunsthochschule Burg Giebichensteinbrauchen einen Doktorvater einer Universität, um ihre Doktorarbeiterfolgreich abschließen zu können. "Eigentlich ist diePromotionsmöglichkeit für FH-Absolventen unter akademischer Betreuungvon FH-Professoren an unseren Universitäten bereits seit Jahrengesetzlich festgeschrieben. Aber in der Praxis scheint das nurunzureichend zu funktionieren", sagte Willingmann der Zeitung."Dadurch zwingen wir aber Absolventen unserer Hochschulen,Promotionsmöglichkeiten außerhalb Sachsen-Anhalts wahrzunehmen."