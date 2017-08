Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Kritik an CDU-Fraktionschef - SPD Landesvorsitzender spricht von Koalitionsbruch

Halle (ots) - In der Debatte über die gemeinsame Abstimmung großerTeile der CDU-Landtagsfraktion mit der AfD für eine Kommission gegenLinksextremismus kritisiert CDU-Landeschef Thomas Webel indirekt auchFraktionschef Siegfried Borgwardt. "Ich finde das nicht gut, weil wireine Zusammenarbeit mit der AfD ablehnen", sagte Webel der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Besser wäreeine Enthaltung gewesen. "Ich wusste auch bis zur Abstimmung nicht,dass das so ausgeht. Da hätte man den Ministerpräsidenten und michinformieren sollen", sagte Webel der Zeitung. CDU-FraktionschefSiegfried Borgwardt hatte am Vortag der Landtagssitzung gehofft, eineAbstimmung vermeiden zu können. Dass viele CDU-Abgeordnete die vonder AfD beantragte Kommission ermöglichen wollten, war ihm frühzeitigklar. Sollte es zur Abstimmung kommen, "dann würde ein ganzer Teilzustimmen", hatte er am vergangenen Mittwoch vor Journalisten gesagt.SPD-Landeschef Burkhard Lischka verschärfte seine Kritik amKoalitionspartner und sprach am Dienstag erstmals vonKoalitionsbruch. "Dass nahezu die gesamte CDU-Landtagsfraktion mitder AfD stimmte, ist nicht nur ein Bruch des Koalitionsvertrags,sondern ein deutschlandweit einmaliger Tabubruch", sagte Lischka derZeitung. Die AfD wende sich in Wahrheit mit ihrer Kommission gegenalles, "was nicht auf ihrer völkisch-nationalen Linie ist". Lischka:"Die CDU muss sich nun den Vorwurf gefallen lassen, diesendemokratiefeindlichen Bestrebungen Schützenhilfe zu leisten."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell