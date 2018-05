Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik - Kita: Sozialministerin stellt weniger Gebühren und mehr Qualität in Aussicht

Halle (ots) - Das sogenannte "Gute-Kita-Gesetz" vonBundes-Familienministerin Franziska Giffey (SPD) weckt inSachsen-Anhalt Hoffnung auf deutlich günstigere Kinderbetreuung. Dieversprochenen 3,5 Milliarden Euro für alle Bundesländer bis 2021sollen Eltern entlasten und zudem die Betreuungsqualität verbessern.Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sagte derin Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Samstagausgabe),sinkende Kita-Beiträge und gar Beitragsfreiheit seien "sehrrealistische Ziele" für die Zukunft. Zuvor hatten sich dieSozialminister der Länder mit Giffey in Kiel über das ersteSozialprojekt der neuen schwarz-roten Bundesregierung verständigt.In Sachsen-Anhalt könnten mit dem Gesetz ab 2019 rund 100 MillionenEuro in drei Jahren fließen, so erste Prognosen. Von demGesetzesvorstoß sollen laut Grimm-Benne vor allemeinkommensschwache Eltern profitieren. "Ich freue mich, dass wir dieZusagen nun bekommen haben", sagte die Ministerin. "Wir haben langedarum gerungen."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell