Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Kita-Affäre: Finanzminister Schröder widerspricht Linksfraktionschef

Halle (ots) - Der Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag vonSachsen-Anhalt, Swen Knöchel, gerät in der Kita-Affäre stärker unterDruck. Landes-Finanzminister André Schröder (CDU) widersprach amDonnerstag Knöchels Darstellung, mit der er versucht hatte sich zuentlasten und wonach er Steuererklärungen gar nicht abgeben konnte."Das ist großer Unsinn", sagte Schröder der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe).Knöchel war in verschiedenen Funktionen beim Bitterfeld-WolfenerVerein Kinderland ehrenamtlich tätig. Als Schatzmeister soll er überJahre versäumt haben, für den Verein Steuererklärungen abzugeben.Deswegen hat der Verein, der eine Kita mit 80 Plätzen betreibt, seineGemeinnützigkeit verloren. Knöchel und ein weiterer Ex-Vorstand sindvom neuen Vorstand des Vereins wegen Untreue angezeigt worden.Knöchel hatte nach einem entsprechenden Bericht der MitteldeutschenZeitung eingeräumt, seit Ende 2008 für den Verein keineSteuererklärungen mehr eingereicht zu haben. Nach seiner Darstellungwar das nicht möglich, weil seitdem und bis November 2015 keineMitgliederversammlung stattgefunden hat. "Die Steuererklärungen warennach Bestätigung der Jahresabschlüsse durch dieGesamtmitgliederversammlung beim Finanzamt einzureichen", so Knöchel.Die letzte Gesamtmitgliederversammlung habe im November 2008stattgefunden, "so dass ich auch nur bis zu diesem Zeitpunkt dieSteuererklärungen des Vereines erstellen und unterschreiben durfte".Diese schriftliche Erklärung klang so, als habe Knöchel keineSteuererklärung abgeben können - was man ihm nach dieser Logik alsonur begrenzt vorwerfen könnte. Das stimmt so allerdings nicht, wieFinanzminister Schröder erklärt: "Vorstandsmitglieder wie einVorsitzender oder der Schatzmeister sind gesetzliche Vertreter desVereins und können im Namen des Vereins handeln", sagte Schröder derZeitung. "Es braucht keine Mitgliederversammlung, um eineSteuererklärung abzugeben."Nach der Anzeige gegen Knöchel und Vorstand Hendrik Rohde, derlaut Anzeige sogar Vereinsgelder für private Zwecke verwendet habensoll, ermittelt die Staatsanwaltschaft Halle bisher nur gegen Rohde.Die Prüfung, ob auch gegen Knöchel ermittelt wird, dauert vermutlichnoch einige Wochen. Knöchel wird nicht vorgeworfen, sich persönlichbereichert zu haben. Durch die versäumten Steuererklärungen ist demVerein aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Schaden entstanden: OhneGemeinnützigkeit darf ein Verein keine Spenden annehmen und keineentsprechende Quittung ausstellen, die der Spender bei seiner eigenenSteuererklärung zu seinen Gunsten angeben kann. Sollte der Vereintrotzdem so verfahren haben, wäre das unzulässig gewesen. OhneSteuererklärung wurde der Verein vom Finanzamt nur geschätzt, wasgrundsätzlich ungünstiger für den Steuerpflichtigen ausfällt.Außerdem kommen auf den Verein Kosten zu, wenn er nun seineGemeinnützigkeit wiedererlangen will.In Bitterfeld-Wolfen gerät Rohde derweil immer stärker unterDruck. Er ist dort Stadtrat, Vorsitzender ausgerechnet desSozialausschusses und Aufsichtsrat im Technologie- undGründerzentrum. Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) rät Rohde,Aufsichtsrat-Mandat und Ausschussvorsitz ruhen zu lassen, "bis dieSache aufgeklärt ist".