Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Kita-Affäre: CDU fordert Aufklärung von Linken

Halle (ots) - Nach einer Anzeige gegen denLinken-Landtagsfraktionschef Swen Knöchel wegen finanziellerUnregelmäßigkeiten in einem Kita-Trägerverein fordert die CDU imLandtag Aufklärung. "Der Fraktionsvorsitzende Knöchel tut gut daran,die Vorwürfe schnellstmöglich zu entkräften", sagte CDU-FraktionschefSiegfried Borgwardt der in Halle erscheinenden MitteldeutschenZeitung (Mittwochausgabe). "Träfen diese allerdings zu, wäre dies einungeheuerlicher Vorgang." Borgwardt verweist darauf, dass Knöchelfrüher als Prüfer in einem Finanzamt tätig war. DieStaatsanwaltschaft Halle ermittelt wegen Untreue beim Kita-Träger"Kinderland" in Bitterfeld-Wolfen. Im Visier hat sie den lokalenLinken-Politiker Hendrik Rohde als Vize-Vorsitzenden des Vereins. Ersoll in die Vereinskasse gegriffen haben. Erster Vorsitzender warlaut Vereinsregister Knöchel. Die Staatsanwaltschaft Halle prüft, obsie auch gegen ihn ein Verfahren einleitet. Laut jetzigemVereinsvorstand soll Knöchel seit 2009 keine Steuererklärungabgegeben haben. Der Verein hat die Gemeinnützigkeit verloren.