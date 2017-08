Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Justizaffäre: Richter legen gegen Staatssekretär nach

Halle (ots) - Der Bund der Richter und StaatsanwälteSachsen-Anhalt fordert von der Spitze des Justizministeriums einBekenntnis zur richterlichen Unabhängigkeit. Staatssekretär HubertBöning (CDU) habe in den Kernbereich dieser Unabhängigkeiteingegriffen, sagte Verbandsvorsitzender Markus Niester der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Böning hatteeine Richterin am Landgericht Magdeburg per Telefonanruf dazu bewegenwollen, eine bestimmte Verhandlung vorzuziehen. Die Zeitung hattezuvor berichtet, dass die angerufene Richterin Bönings Auftreten als"laut und unfreundlich" schilderte. Das widerspricht BöningsAussagen. Der Richterrat am Landgericht Magdeburg sagte, BöningsDarstellung vom "kollegialen Gespräch" sei zusammengebrochen. "Es warnicht kollegial, es war fordernd", so Ratsvorsitzender RobertGlinski. "Nach der Auffassung des Richterrats ist spätestens jetzteine Verletzung der richterlichen Unabhängigkeit durch denJustizstaatssekretär belegt."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell