Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik - IBG-Affäre: Landesregierung prozessiert gegen früheren Bank-Manager um 32 Millionen Euro

Halle (ots) - Der Skandal um fragwürdige Geschäfte bei derInvestitions- und Beteiligungsgesellschaft des Landes (IBG) wird zumFall für die Justiz. Nach Recherchen der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung (Dienstagsausgabe) hat das LandgerichtMagdeburg den Prozessauftakt auf den 11. September gelegt. DerStreitwert liegt bei 32 Millionen Euro. Beobachter erwarten einenMammutprozess, bei dem auch hochrangige frühere und aktiveLandespolitiker vorgeladen werden könnten.Der im Juli 2013 vom damaligen Landeswirtschaftsminister HartmutMöllring (CDU) entlassene IBG-Manager Dinnies Johannes von der Ostenfordert nach Angaben eines Gerichtssprechers rund 6,5 Millionen Eurovom Land als Ersatz für den vorzeitig aufgelöstenGeschäftsbesorgungsvertrag. Das Land hat Gegenklage erhoben undfordert rund 20 Millionen Euro. Gestritten wird zudem um dieVerantwortung für eventuell künftig eintretende Schäden im Wert vonsechs Millionen Euro.Die IBG sollte Steuergeld als Risikokapital in innovativeUnternehmen stecken und so Arbeitsplätze schaffen. 2013 wurdebekannt, dass von der Osten auch solche Firmen förderte, an denen erüber Strohmänner privat selbst beteiligt war. So flossen vierMillionen Euro öffentliches Geld in die Solarfirma Q-Cells inBitterfeld-Wolfen. Von der Osten verkaufte sein Aktienpaketrechtzeitig mit Gewinn, das Unternehmen ging später in die Insolvenz.Der Manager hat in der Vergangenheit bestritten, dass er mit seinenheimlichen Beteiligungen gegen Vorschriften des Landes verstoßen hat.Niemand habe ihn je nach möglichen Verquickungen gefragt, sagte er2016 im Untersuchungsausschuss des Landtages. Aktuell lässt sich vonder Osten von einer renommierten Berliner Anwaltskanzlei vertreten,die sich zum Verfahren nicht äußern will.