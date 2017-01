Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Hotel-Affäre: AfD-Referentin soll Examensnote gefälscht haben

Halle (ots) - Am Montag will sich der sachsen-anhaltischeAfD-Landtagsabgeordnete Matthias Büttner erstmals zum Vorwurf dessexuellen Übergriffs äußern. Büttner will nach Informationen der inHalle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Samstagausgabe) dabeivor allem die Glaubwürdigkeit der entlassenen AfD-Mitarbeiterinerschüttern. Die Frau soll vor ihrer Einstellung im vergangenenSommer offenbar die Examensnote ihres Magister-Zeugnisses gefälschthaben. Außerdem soll sie bereits zuvor andere Männer der sexuellenNötigung bezichtigt haben. Es soll sich um einen Professor derUniversität Bonn und einen AfD-Lokalpolitiker in Nordrhein-Westfalenhandeln. Die Frau war im vergangenen Jahr von der AfD entlassenworden und behauptet, Büttner habe sie in einem Erfurter Hotelbedrängt. Der Abgeordnete weist das zurück.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell