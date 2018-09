Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik - Hohe Rentenlast der DDR: Land muss Millionen zahlen

Halle (ots) - Versorgungzusagen aus der DDR werden fürSachsen-Anhalt immer stärker zur Belastung. 440 Millionen Euro mussdas Land in diesem Jahr für Zusatz- und Sonderrenten aus der Zeit desSozialismus aufwenden. Für 2022 sind 490 Millionen Euro eingeplant -in etwa die Summe, die der gesamte Justizapparat des Landes kostet.Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Montagausgabe) mit Verweis auf Zahlen des Landesfinanzministeriums.DDR-Zusatzrenten beziehen unter anderem Ingenieure, Ärzte, Lehrer undWissenschaftler. Im Sozialrecht sind sie ein Sonderfall: Aufgebrachtwerden sie nicht von der Rentenversicherung, sondern vom Bund (40Prozent) und den ostdeutschen Ländern (60 Prozent). Die Sonderrentenfür Angehörige von NVA, Volkspolizei und Stasi zahlen die Länderallein. Als das 1990 geregelt wurde, gingen die Politiker davon aus,dass die Ausgaben nach und nach sinken würden. Das Gegenteil ist derFall: 1992 zahlten die Ost-Länder 800 Millionen Euro, in diesem Jahrbereits 2,8 Milliarden Euro. "Man hat die Dynamik des Aufwuchsesunterschätzt", sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident ReinerHaseloff (CDU) der Zeitung. Die Ausgaben steigen wegen der jährlichenRentenerhöhung. Gleichzeitig haben Gerichte die Zahl der Bezieherdrastisch ausgeweitet. Ministerpräsident Haseloff hat bei KanzlerinAngela Merkel zuletzt vor zwei Wochen vorgetragen, wie sehr dasProblem in Ostdeutschland brennt. "Die ursprünglich imEinigungsvertrag vorgesehene Lastenverteilung ging von falschenAnnahmen aus und ist ohne Beteiligung der neuen Bundesländergetroffen worden", so Haseloff. Er hofft auf eine Steigerung desBundesanteils von 40 auf 60 Prozent. Haseloff glaubt: "Eine Lösung innächster Zeit ist möglich."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell