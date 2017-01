Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Hilfe für Jung-Unternehmer: Land will Nachfolger von Firmenchefs mit billigen Krediten versorgen

Halle (ots) - Mit zinsgünstigen Krediten will Sachsen-AnhaltsWirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) den Kauf von Unternehmenunterstützen. Das Programm zielt auf Betriebe, deren Inhaber sich inden Ruhestand zurückziehen wollen und nun einen Nachfolger suchen.Genaue Konditionen für die Kredite stehen noch nicht fest.Angekündigt sind niedrige Zinsen und eine lange Laufzeit von 20 bis25 Jahren. Willingmann sagte der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung (Dienstagausgabe), die Übernahme vonUnternehmen habe bislang nicht im Fokus der Wirtschaftspolitikgestanden. "Es gibt aber viele Unternehmer, die nach der Wende etwasaufgebaut haben und nun in Rente gehen wollen. Ihre Betriebe dürfenjetzt nicht abgewürgt werden." Mit rund 30 Millionen Euro will derMinister den Unternehmensnachfolgefonds ausstatten. Mit dem Kreditsollen die Chef-Nachfolger in die Lage versetzt werden, die Firma zukaufen. "Der Firmengründer bekommt dadurch eine Altersversorgung unddas eingeführte Unternehmen kann am Markt bleiben", sagteWillingmann. In ganz Ostdeutschland tritt derzeit und in den nächstenJahren eine Generation ab, die nach dem Ende der PlanwirtschaftBetriebe aufgebaut hat und nun ins Rentenalter kommt. InSachsen-Anhalt betrifft das nach einer Schätzung der Industrie- undHandelskammern und der Handwerkskammern jährlich 2 000 Unternehmen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell