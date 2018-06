Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Haseloff reagiert - Land finanziert Kampf gegen Schädling

Halle (ots) - Nach deutlicher Kritik des Bürgermeisters vonSeehausen (Altmark) an der Landesregierung vollzieht diese im Kampfgegen den Eichenprozessionsspinner jetzt überraschend eineKehrtwende. "Es geht um den Gesundheitsschutz der Menschen vorOrt, daher müssen jetzt auch Sofortmaßnahmen ergriffen werden",erklärte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag der MZ.So können betroffene Gemeinden wie Seehausen, die mit der Bekämpfungdes Schädlings überfordert sind, ab sofort auf Geld aus demAusgleichsstock des Landes zurückgreifen. Bisher hatteUmweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) stets auf denZuständigkeiten beharrt. Demnach sei ihr Haus ausschließlich für dieBekämpfung des Schädlings in den Wäldern verantwortlich, alles anderesei Sache der Landkreise und Gemeinden.Das Problem: Die feinen Härchen der Raupen setzen ein Gift frei,das beim Menschen allergische Reaktionen auslösen kann, aber auchAugen und Atemwege belastet. Nachdem kürzlich ein achtjährigesMädchen eine allergische Schockreaktion hatte, zeigte sich SeehausensBürgermeister Rüdiger Kloth (CDU) wegen Körperverletzung im Amtselbst bei der Polizei an. Er könne den gesundheitlichen Schutz derBevölkerung nicht mehr gewährleisten. Vom Land fühle er sich im Kampfgegen den Schädling seit Jahren im Stich gelassen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell