Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Haseloff begrüßt vorläufige Einigung im Asylstreit

Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff(CDU) hat die vorläufige Einigung im unionsinternen Asyl-Streitzwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und BundesinnenministerHorst Seehofer (CSU) begrüßt. "Das ist ein erster Schritt zu einergemeinsamen Lösung in Deutschland und mit den europäischen Partnern.Die Menschen erwarten zeitnah eine machbare und überzeugende Lösung.Wir müssen in Deutschland und in Europa in der Lage sein, unsereGrenzen zu kontrollieren", sagte Haseloff der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung (Dienstagausgabe). Kanzlerin Merkel undInnenminister Seehofer haben sich nach tagelangem Streit über dieAsylpolitik am Montag eine Atempause verschafft. Die CSU gibt derCDU-Chefin Zeit für eine europäische Lösung bis nach dem EU-GipfelEnde Juni. Im Kern geht es darum, ob Deutschland Flüchtlinge, diebereits in einem anderen EU-Land registriert sind, an der Einreise zuhindern und bereits an der Landesgrenze abweist.