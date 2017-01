Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Haseloff: Reformationsjubiläum soll Wirtschaft beflügeln

Halle (ots) - Das Reformationsjubiläum soll der AußendarstellungSachsen-Anhalts zum Durchbruch verhelfen und Investoren anlocken."Wir feiern Weltgeschichte und müssen das nutzen, um uns vor unserenGästen als innovatives Land zu präsentieren und als Standort fürInvestitionen", sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident ReinerHaseloff (CDU) der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Dienstagausgabe). Nachdem Sachsen-Anhalt zunächst mit derumstrittenen Frühaufsteher-Kampagne ("Wir stehen früher auf!") fürsich geworben hatte, sei es nun Zeit für eine neue Strategiestufe.Haseloff: "Die Frühaufsteher-Kampagne war vor mehr als zehn Jahrenvielleicht eine pfiffige Idee. Jetzt geht es darum, das BildSachsen-Anhalt mit Inhalt zu untersetzen und unser Potenzialauszunutzen." Zuletzt hatte es schlechte Nachrichten fürSachsen-Anhalt als Wirtschaftsstandort gegeben: Der traditionsreicheFahrradbauer Mifa hatte Insolvenz angemeldet und in Sangerhausen istdie Ansiedlung eines Gartenbaubetriebs fraglich, weil dort lebende,geschützte Hamster vorerst nicht umgesiedelt werden dürfen. DiePräsidentin der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau, CarolaSchaar, hält dennoch Sachsen-Anhalt für "sehr attraktiv". "DieBedingungen hier sind gut", sagte sie der Zeitung. Dazu zählt siegut ausgebildetes Fachpersonal, günstige Gewerbeflächen und eine guteVerkehrsanbindung. Dass das Landesimage schlecht ist, versteht Schaarnicht. "Sachsen-Anhalt ist ein Land mit unglaublich viel Potenzial",sagte sie. Vielen Bürgern seien diese Qualitäten aber gar nichtbewusst. Es fehle manchmal auch an Selbstbewusstsein, sagteIHK-Präsidentin Schaar weiter.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell