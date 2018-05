Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik - Gezerre um die Lotto-Millionen: Umweltministerin Dalbert drängt in Aufsichtsrat

Halle (ots) - Neben regulären staatlichen Mitteln ist es für vieleVereine und Verbände in Sachsen-Anhalt die wichtigste Förderung: JeneLotto-Millionen, die die Landesgesellschaft Jahr für Jahr wie einenwarmen Regen über Sachsen-Anhalt verteilt. Darüber, wer es regnenlassen darf, ist nun am Dienstag ein heftiges Gezerre imLandeskabinett ausgebrochen.Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Mittwochausgabe). Eine gute Stunde strittensich die Kenia-Koalitionäre nach Teilnehmerangaben über dieNeubesetzung des Lotto-Aufsichtsrats. Eigentlich sollte das Kabinettnur die Entsendung von Wirtschaftsminister Armin Willingmann(SPD)durchwinken - die Grünen drängten aber darauf, Claudia Dalbertzusätzlich zu nominieren. Vordergründig, damit noch eine Frau imKontrollgremium sitzt. Tatsächlich soll es aber nach Informationender Zeitung darum gehen, dass die Grünen künftig mehr Fördermittel inden Umweltschutz umlenken wollen. 2017 flossen für 360 Projekteinsgesamt gut 5,6 Millionen Euro an Lotto-Förderung: Mit fast zweiMillionen Euro profitierte am meisten der Bereich Sport, es folgtenKultur mit 1,6 Millionen, kirchliche Denkmalpflege mit rund 1,5Millionen, Soziales mit 342.000 Euro - und als Schlusslicht mitlediglich 185.000 Euro der Bereich Umwelt. Den Grünen geht das demVernehmen nach gegen den Strich. Dalbert wollte sich auf Anfrage derZeitung aber nicht äußern. Willingmann wurde vom Kabinett gewählt;vereinbart worden sein soll, dass Dalbert zu einem späteren Zeitpunkt"nachgeschoben" wird. Beide Personalien müssen allerdings den Landtagpassieren: Das Parlament muss den Ministern die Aufsichtsratspostenals Nebentätigkeit erlauben. Ziehen Willingmann und in einem zweitenSchritt Dalbert in den Aufsichtsrat ein, dominierte die Regierung dasGremium: Zu den beiden kommen noch Verkehrsminister Thomas Webel alsVorsitzender und Finanzstaatssekretär Michael Richter (beide CDU).Einzige Nichtregierungsmitglieder sind Annett Görlich, Vorstand derSparkasse Mansfeld-Südharz, und die Bürgermeisterin von Berga, KatrinTreppschuh (CDU). Webel leitet den Aufsichtsrat erst neuerdings. BisEnde 2017 war NordLB-Chef Hinrich Holm Vorsitzender.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell